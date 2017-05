Die U17-Elitejunioren des HSC Suhr Aarau haben im Playoff-Final um den Schweizer Meistertitel gegen die HSG Nordwest am Sonntag, 21. Mai 2017 vorgelegt. Das Heimspiel gewann das Team von Trainer Martin Prachar und Assistent Patrik Schibli mit 24:23, die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag, 28. Mai 2017 in Birsfelden. Der Anpfiff zum Playoff Final-Rückspiel erfolgt dabei um 15.00 Uhr in der Sporthalle Birsfelden.

Trotz Bombenwetter sorgten 265 Zuschauerinnen und Zuschauer für eine tolle Atmosphäre. Von dieser liess sich vor allem die HSC-Defensive anstecken, die im ersten Durchgang lediglich acht Gegentore zuliess. Das Heimteam ging dabei zudem schnell mit 3:0 in Führung und blieb dank der Basis dieses Traumstarts bis zur 48. Spielminute stets in Führung.

Nach dem 11:8-Pausenstand kontrollierte es die Partie via 14:10 (37.) und 15:11 (40.) ehe sich die Gäste innert fünf Minuten (45. bis 50. Spielminute) vom 17:14 zur erstmaligen 18:17-Führung in einen regelrechten Rausch spielten.

Als Benedikt Rudin in der 52. Spielminute gar die 21:18-Führung erzielte, schien der Heimsieg für die U17-Elite des HSC Suhr Aarau in weiter Ferne. Weil das Team aber nur drei Minuten benötigte um zum 21:21 auszugleichen und gar eine Sekunde vor Schluss noch zum 24:23 traf, geht es mit einem Ein-Tore-Polster und dem moralischen Vorteil ins Rückspiel kommenden Sonntag.

Das Team freut sich dabei auf die lautstarke Unterstützung der treuen HSC-Familie vor Ort im Hexenkessel in Birsfelden.