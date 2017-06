Heisse Temperaturen und strahlender Sonnenschein. So präsentierte sich das Wetter am Samstag, 3. Juni 2017 in Wollerau (SZ). An den Kantonalen Vereinsmeisterschaften stand der nächste Wettkampf für das Teens Gym auf dem Programm. Geturnt wurde draussen auf dem Rasen, genau gesagt auf dem Kunstrasen wie sich herausstellte. Dieser erwies sich zwar als sehr warm, aber trotzdem gut betanzbar.

An Wettkämpfen ist unser Ablauf immer derselbe. Wettkampfanlage begutachten, umziehen, aufwärmen, einmal die Choreografie tanzen, zwei drei Kleinigkeiten nochmals anschauen, Wettkampftenue anziehen, frisieren und schminken, einen Durchgang visualisieren, Spannungsübungen und los geht’s. Pünktlich um 12.05 Uhr standen die 19 Girls bereit und zeigten erneut eine solide Leistung, die mit der Note 9.20 belohnt wurde. Toll, dass auch viele Eltern den Weg in den Kanton Schwyz auf sich nahmen um uns zu unterstützen. Da leider kein anderer Verein in der Disziplin Gymnastik startete war uns der Sieg nicht zu nehmen. Und so reisten wir mit einem coolen Holzpokal und einem roten Kessel voll Süssigkeiten zufrieden wieder in den Aargau zurück.

Yvonne Kaufmann