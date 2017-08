Wer sich gerne zu Musik bewegt, tanzen lernen oder seine tänzerischen Fähigkeiten ausbauen und pflegen möchte, ist bei balladyum an der richtigen Adresse. Die Solothurner Tanzschule bietet neu auch Kurse tagsüber an. Für die kleinsten, die noch nicht in den Kindergarten gehen, gibt es neu ein «Kiddies Dance» jeweils am Mittwochvormittag um 9h30. Ebenfalls am Mittwoch gibt es einen Jazzdance Kurs für Erwachsene um 10h30 - auch etwas ältere Semester sind sehr herzlich willkommen. Wer vorzieht, am Mittag etwas für Körper und Geist zu tun, kann am Dienstag Noon Ballett und am Mittwoch Noon Hip Hop besuchen. Beide Kurse beginnen jeweils um 12h15. Der Kursstart dieser Kurse ist demnächst.

Wer gerne einen neuen Tanzstil ausprobieren möchte, kann zum Beispiel «Dancehall» den urbanen Tanzstil, ursprünglich aus Jamaika stammend, ausprobieren. Mit Nathalie Hofer konnte eine versierte Dancehall-Lehrerin für den Kurs verpflichtet werden. Der Kurs startet am Donnerstag dem 24.08.2017 um 18h30.

Weitere Angebote und freie Plätze gibt es in den Tanzstilen Jazzdance, Hip Hop, Break Dance, Ballett und Only4Boys für alle Altersklassen von Kleinkindern bis ältere Leute. Das 10-köpfige Tanzlehrerteam freut sich auf Tanz-Interessierte, die gerne eine kostenlose Probelektion besuchen möchten.