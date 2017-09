Unsere Gemeinderäte Yasmin Dätwyler und Kurt Häfliger vertreten die, im Gemeinderats-Kollegium und bei der Referendumsabstimmung getroffenen Entscheidungen zum Thema Zukunftsraum Aarau und tragen diese mit.

Die Gemeinderäte der SVP haben mehrfach festgehalten, dass sie zu diesen Entscheiden stehen (so auch am öffentlichen Podium mit allen Kandidierenden am 27.08.2017). Und sie engagieren sich auch in dieser Aufgabe motiviert und helfen mit, für die Bevölkerung und unsere Gemeinde gute Lösungen zu suchen und zu finden.

Die SVP Unterentfelden als Partei ist weiterhin der Ansicht, dass eine Vertiefung der regionalen Zusammenarbeit zielführender und kostengünstiger ist als eine teure Fusion. Die Referendumsabstimmung zum Verpflichtungskredit mit hoher Wahlbeteiligung und knappem Ausgang (47% Nein zu 53% Ja) zeigt, dass wir mit dieser Meinung nicht alleine sind. Diese Partei-Position bringen wir auch mit unserer Wahlwerbung zum Ausdruck.

In einem Wahlkampf begrüssen wir engagierte Voten und Meinungen.

Jedoch nehmen wir es mit Befremden zur Kenntnis, wenn sich Herr Felix Aregger als Mitglied des Wahlkampf-Teams der FDP Unterentfelden in einem Leserbrief mit Unterstellungen zu den SVP-Kandidaten äussert, sich jedoch nicht zu seiner Rolle bekennt.

Martin Lötscher

Präsident SVP Unterentfelden