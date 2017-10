Zum dritten Mal in Serie holt sich der SV Wiler-Ersigen in einer Doppelrunde zwei Siege, muss aber wegen einem überraschenden Punktverlust zu Hause gegen Aufsteiger Zug (9:8 n. Verl) die Tabellenspitze, die sich der Meister am Vortag mit einem 8:5-Erfolg bei Cupsieger GC geholt hatte, wieder abgeben.