Nach einem kleinen Apero in der Pergola wurden die Mitglieder von Präsident Daniel Peter zur GV 2017 begrüsst. 61 Mitglieder aus dem Verein fanden an diesem wunderschönen Sommertag den Weg in die angenehm kühle Trotte.

Der Saisonrückblick der Mannschaften wie auch des Präsidenten fiel mehrheitlich positiv aus. Sportlich haben sich die Teams während der letzten Saison stark verbessert, insbesondere die Juniorinnen U23, welche dieses Jahr den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben. Andere Teams wie das Damen 1, Damen Ue32 und Altherren haben lange Zeit (teilweise bis zum allerletzten Spiel) um den Aufstieg oder gar um den Aargauer Meisterschaftstitel mitspielen können, das Damen 2 konnte sogar an der Barrage um den Aufstieg teilnehmen, welcher dort leider knapp verpasst wurde. Diese Resultate stimmen für die kommende Saison positiv, in welcher sämtliche Teams wiederum voller Motivation und Energie angreifen werden.

Auch ausserhalb des sportlichen Bereiches gab es dieses Jahr einige Höhepunkte: Zum ersten Mal seit längerer Zeit hat der Verein ein gemeinsames Trainingsweekend mit allen Damen und Juniorinnen durchgeführt. Nebst vielen Ballkontakten und intensiven Trainingsblöcken hat dieses Wochenende den Mannschafts- und Vereinszusammenhalt extrem gefördert. Auch das Saisonvorbereitungsturnier des SV Lägern Wettingen war ein voller Erfolg, da mit der Valiant Bank zum ersten Mal ein Hauptsponsor gefunden werden konnte. Nicht zuletzt gab es diverse tolle Events wie der Fondüplausch, Sponsorenapero oder diverse Helfereinsätze, welche ausserhalb des Volleyballfeldes stattgefunden haben und jeweils in lustigem und geselligem Beisammensein endeten.

Auch die restlichen Traktanden der GV wurden zügig durchgegangen. Finanzchefin Lisa Colombo präsentierte die Erfolgsrechnung, welche einen kleinen Gewinn auswies. Das Budget für die kommende Saison wurde einstimmig angenommen. Eine grosse Freude ist es, dass der Vorstand in der jetzigen Zusammensetzung so zusammenbleibt, entsprechend kann der Verein auch während der nächsten Saison auf ein eingespieltes und motiviertes Vorstandsteam zählen.

Nach dem amtlichen Teil liessen die anwesenden Mitglieder den Abend bei feinen Grilladen, Salatbuffet und Desserts ausklingen.



