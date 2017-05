Tanja Bialek hat geschafft, was erst wenigen gelang: Drei Jahre hintereinander hält sie stolz den Siegerpokal in den Händen. Und sie war dieses Jahr mit 10.78 schnell wie laaaange niemand mehr vor ihr, fast 50 Jahre dürfte es her sein. Winkt da eine schöne Karriere für das Jungtalent aus den Reihen des TV Buchs? Die zweitplatzierte Nuria Bucher (11.57) blieb chancenlos. Sie ist allerdings auch 4 Jahre jünger und kann sich nun in den kommenden Jahren revanchieren. Ella Jost erreichte mit 12.01 den 3. Platz.

Deutlich langsamere Zeiten gab es bei den Buben: Mit 11.92 gewinnt Almir Sinani vor Dominik Ineichen (12.45), Nils Blunier (12.54) und Jan Reinhart (13.20).

Zeiten hin oder her, Spass gemacht hat es allen, die da waren, was auch zu einem grossen Teil am tollen Wetter lag. Spannend waren nicht nur die beiden Finalläufe, sondern auch die Jahrgangs-Rennen. Wem es nicht zu einer begehrten Medaille gereicht hat, beginnt am besten schon mit dem Training für nächstes Jahr. Trainingszeiten findet man zusammen mit Ranglisten und Fotos unter www.tvbuchs.ch.

Im Beizli konnte man sich wie immer mit Hotdogs, etwas süssem und zu trinken verpflegen. Leider haben so wenige Schüler wie schon lange nicht mehr teilgenommen. Eine ungünstig koordinierte Schulveranstaltung hat da wohl für Konkurrenz gesorgt. Schade!

Die Erst- und Zweitplatzierten sind automatisch für das Kantonalfinal in Windisch am 2.9.2017 qualifiziert (www.lar-windisch.ch/anlaesse/sprint).