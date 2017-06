Am vergangenen Wochenende endete das Kantonale Turnfest in Muri. Der STV Herznach kann dabei auf eine sehr gute Leistung zurückblicken. Am Samstagmorgen reisten die 65 Aktiven Turnerinnen und Turner nach Muri. Bei optimalen Wetterbedingungen konnten sie die Wettkämpfe bestreiten. Im dreiteiligen Vereinswettkampf erzielten die Herznacher die sensationelle Note von 28.19 und erreichten damit den 8. Rang in der 1. Stärkeklasse. Im einteiligen Vereinswettkampf starteten die Männer am Barren und konnten mit der Note 8.71 den tollen 5. Platz erreichen.

Ein besonderer Höhepunkt für den STV Herznach war sicherlich die Schlussfeier am Sonntagmittag. Dabei durften die Barrenturner ihre Vorführung der letzten Turnershow den rund 3000 Zuschauern präsentieren.

Nach der Heimreise zog der STV mit zwei Traktoren und Wagen in Herznach ein bevor er beim gemeinsamen Abendessen ein sehr erfolgreiches Wochenende ausklingen liess.

Herzlichen Dank an alle Leiter und Organisatoren aus dem Verein, ganz besonders aber an den Oberturner Marco für seinen Aufwand rund um die Turnfestorganisation. (ds)