In diesem Jahr entschied sich der Turnverein Oberbuchsiten zwei Turnfeste zu besuchen. Deshalb ging es in diesem Jahr - nach dem erfolgreichen Regionalturnfest in Matzendorf - ins Toggenburgerland nach Wattwil. Wieder waren die Turner an allen drei Tagen erfolgreich im Einsatz. Der Turnverein belegte zweimal den zweiten Platz im Leichtathletik. Im Gesamtklassement der dritten Stärkeklasse konnte der dritte Platz erreicht werden.

Am Samstag Morgen fuhr ein Car mit motivierten Oberbuchsitern in die Ostschweiz. Dort ergänzten sie die Leichtathleten, die schon am Freitag erfolgreich waren. Das Viererteam der Frauen belegte einen guten zweiten Rang. Die Männer machten es den Frauen gleich und mussten sich nur knapp dem TV Marbach geschlagen geben. Am Abend beteiligte sich der Turnverein auch an den Plauschspielen im Unihockey und Volleyball.

Im Vereinswettkampf machten das Barrenteam und die Pendelstafette-Crew den Anfang. Die Kampfrichter vergaben für die saubere Darbietung der Barrenkünstler 9.58 Punkte. Zur gleichen Zeit spurteten zwölf Teilnehmer über die 80 Meter Bahn und holten sich 8.63 Punkte. Bald darauf präsentierte die Gymnastik Kleinfeld unter bewölktem Himmel ihre Rasenkunst. Unter der strengen Beobachtung der vier Kampfrichter liessen sie nichts anbrennen und wurden mit der Note 9.35 belohnt. Auch die Zuschauer waren begeistert und werden den TV Oberbuchsiten sicherlich in guter Erinnerung behalten. Zu diesem guten Gesamtergebnis trugen zum Schluss die Gymnastikerinnen mit ihrer makellosen Bühnenvorführung bei. Bei ihrem zweiten Auftritt mit dem neuen Programm ergatterten sie für den Verein 9.12 Punkte. Die letzte Disziplin mit Oberbuchster Beteiligung war der 800 Meter Lauf. Die vier Läufer und Läuferinnen schwebten über die Strassen und holten wertvolle 9.24 Punkte ins TVO-Boot.

Nach der Arbeit folgten noch einige Stunden Lohn in Form eines fröhlichen Festes. Dank des schönen Wetters konnte im Freien gefeiert werden. Mit einem kleinen Bus wurden in der Nacht nach und nach die müden Turner in die Unterkunft gebracht. Am Sonntag hat der ganze Turnverein den Schlussvorführungen zugeschaut und das schöne Wochenende gemeinsam reflektiert. Mit dem Car konnte nach dem Mittag die Heimreise angetreten werden.

Der Turnverein Oberbuchsiten kann auf ein erfolgreiches und fröhliches Wochenende zurückblicken. Ins Toggi wollen wir sicher mal wieder!