Anlässlich der Schweizerischen Samariter-Sammlung präsentiert sich der Samariterverein Endingen am Samstag, 26. August 2017 von 8.00 – 12.00 Uhr neben dem Volg in Endingen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Helfen Sie helfen – unterstützen Sie das Engagement der Samariterinnen und Samariter

(Motto der Sam-Sam 2017)

Die Samariter retten.

Nothilfekurse sind ein Muss für alle angehenden Autofahrer. Die vertiefenden Samariterkurse geben Sicherheit – im Alltag und in der Freizeit. Eine Ausbildung für Laien in Herzmassage und Beatmung kann Menschenleben retten.

Die Samariter lehren.

Ob in Kursen für Helfende im sozialen Bereich, in Erste – Hilfe – Kursen oder in Kursen für Notfälle mit Kleinkindern oder im Seniorenalter – die Teilnehmenden profitieren von fachkundigen Ausbildnern.

Die Samariter helfen.

Bei unseren Monatsübungen lernen die Mitglieder, sich im Ernstfall richtig zu verhalten und kompetent Erste Hilfe zu leisten. Neue Mitglieder jeden Alters sind bei uns immer herzlich willkommen.

Die Samariter betreuen.

Der Samariterposten ist an vielen sportlichen und kulturellen Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Und rund die Hälfte aller Blutspendeaktionen in der Schweiz wird von den Samaritervereinen durchgeführt.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns helfen und leisten so einen wertvollen Beitrag an das Gemeinwohl und die Gesellschaft. Dafür danken wir Ihnen. Nicht zuletzt auch mit unserem persönlichen Einsatz.

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen!