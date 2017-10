Im siebten Spiel der sechste Erfolg. Gleich von Beginn weg war die Rollenverteilung klar geregelt. Nach sieben gespielten Minuten stand es bereits 0:5 für die Gäste aus dem Leimental. Hinten wurden die Schotten dicht gemacht und vorne aus allen Rohren gefeuert. Bei Spielhälfte stand es 11:19. Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich wie die erste und so sah man eine HSG Leimental die immer weiter voran preschte und nichts dem Zufall überlassen wollte. Während sich die Stadt-Baslerinnen im Angriff allmählich die Zähne ausbissen, denn wenn man sich durch den Basellandbieter Abwehrgürtel kämpfte stand da die blutjunge Leimentalerin Nadja Reidl im Tor und vereitelte immer wieder hochwertige Chancen. So kam es, wie es nach den ersten 10 Spielminuten vermutet wurde, dass die Stadt-Baslerinnen sich mit dem Endstand von 23:35 zufrieden geben mussten. Mit Ihren 11/12 verwandelten Würfen übernahm Marie-Rose Bütikofer die Spitze der Topscorerliste der SPL2. Allgemein finden sich mit Marie-Rose Bütikofer, Aline Mathys und Stephanie Mathys, drei Spielerinnen in den Top 10 und auch Angela Krieger (Top 20) und Mezei Timea (Top 30) sind in der Topscorerliste anzutreffen. Am nächsten Sonntag, 05.11.2017 um 16:00 Uhr beginnt die Rückrunde mit einem Heimspiel. Zuerst heisst es jedoch am Donnerstag, 02.11.2017 gegen Zug im Cup nochmals alles zu geben, um ein Runde weiter zu kommen und die Erfolgswelle weiter zu reiten. Basel Rankhof. – 120 Zuschauer. - SR: Häner/Maurer. – Strafen: zweimal 2 Minuten gegen HSG Leimental und zweimal 2 Minuten gegen ATV/KV. HSG Leimental: Köster, Reidl; Schoeffel (2), Scherb, Herrera (2), Brunner (1), Stähelin (2), Bütikofer (11/4), Mathys A. (1), Mezei (1), Krieger (3), Jutzi (4/3), Mathys S. (8), Negroni. ATV/KV: Nidecker, Zamorano; Hofer (2), Frei (3), Fagagini (1), Scherb (4), Rietmann (8/3), Ebi (3), Paoletta (1), Schulz, Estermann (1), Zamorano, Schmidig, Schluchter. Bemerkungen: Leimental ohne Czerwenka, Zimmerli und Lorenz (Rekonvaleszent), Schwaiger (überzählig), Steiner (Ferienabsenz).