Die HSG Leimental gewinnt deutlich mit 20 Toren Unterschied und qualifiziert sich so für die nächste Runde. Am Dienstag traten unsere SPL2 Damen zur ersten Runde des Schweizer Cup bei der zweiten Mannschaft des GC Amicitia Zürich an. Die Leimentalerinnen nahmen Ihre Favoritenrolle von Beginn weg ernst und dominierten die Partie gegen den Zürcher 1. Ligisten über die komplette Spielzeit. Nach einer souveränen 25:12 Pausenführung bauten unsere Damen die Führung noch weiter aus, sodass nach 60 Minuten das Resultat 52: 32 auf der Anzeigetafel stand. Trotz dem eindeutigen Ergebnis schlichen sich im Verlauf des Spieles einige Unkonzentriertheit ein, was dem Heimteam immer wieder einfache Tore ermöglichte. Erfolgreichste Werferinnen waren Aline Mathys und Celine Jutzi mit je 6 Treffern. Doch auch zu erwähnen ist, dass bei jeder Leimentalerin der Ball mehr als 1 Mal im Tor landete. Nach den Beiden Auswärtserfolgen freut sich das Team nu,n auf das erste Heimspiel am kommenden Samstag, in der Spiegelfeldhalle in Binningen. Anpfiff ist um 17:30. Das Team hofft auf Zahlreiche Unterstützung. GC Amicitia II - HSG Leimental I 32:52 (12:25) Saalsporthalle Zürich - 50 Zuschauer - SR: Bieri/Glanzmann -Strafen: 2 Mal 2 Minuten gegen GC Amicitia; keine Strafe gegen Leimental GC Amicitia II: Mauch; Fischer; Odermatt (6); Ponca (1); Bopp; Rachad;Bachmann(2); Rakaric (2); Rohr (7/1); Litscher (2/1); Frank (9/2); Talary (1); Rusert; Schenkel (1) HSG Leimental: Köster/Steiner; Schoeffel (5), Schwaiger (3), Lorenz (4), Herrera (3), Jutzi (6), Bütikofer (5), Mathys A. (6), Mezei (3), Krieger (5), Negroni (5), Zimmerli (5), Mathys S. (2). Bemerkungen: Leimental ohne Czerwenka und Scherb (Rekonvaleszent), Stählin (Überzählig)