Im bereits fünfundzwanzigsten Spiel der laufenden Saison gewinnt die HSG Leimental zu Hause gegen die angereisten Waadtländerinner des SPL2 Teams des SG Yverdon & Crissier mit 35:31 (15:21). Die Leimentalerinnen starteten stark in die Partie und eröffneten diese mittels 7 Meter durch Marie-Rose Bütikofer. Die Waadtländerinnen wurden stets zu Fehlern oder Würfen gezwungen, die gnadenlos von der Torhüterin Manuela Hiestand entschärft wurden. Obwohl die Gegnerinnen nach anfänglich schwacher Startphase immer mehr ins Spiel fanden, lag man nach einer Viertelstunde trotzdem bereits mit 11:7 in Front. Die Baselbieterinnen spielten mit viel Herz und von aussen war klar zu sehen, dass dieses Team den Sieg unbedingt einfahren wollte. Und so setzte man den Gegner in der Defense mit gutem Stellungsspiel weiter zu, während im Angriff das Duo Bütikofer und Krieger weiter ihre Kreise zogen und ein ums andere Mal mit satten Würfen trafen. Man verabschiedete sich zur Pause mit einer komfortablen 18:13 Führung in die Kabine und zur Freude aller, durfte Melanie Scherb bereits in dieser ersten Halbzeit nach langer Verletzungspause ihr Comeback feiern. Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich ganz anders als gedacht. Man traf auf aufbäumende Waadtländerinnen, die versuchten, mit aller Kraft die Niederlage abzuwenden. Als wäre das Heimteam eingeschüchtert vom neugewonnenen Mut der Gäste wurden mehrere Angriffe verschenkt und oder nicht verwertet. 7 Minuten vor Schluss gelang den Romands der Ausgleich zum 27:27. Anstatt jedoch vor Schock zu erstarren, griff sich die HSG Leimental ein Herz und stemmte sich mit vereinten Kräften und viel Liebe zum Spiel gegen die drohende Niederlage. Der Gegenangriff wurde über Linksaussen durch Anja Herrera eröffnet und die Halle stand Kopf. Die Partie blieb bis 2 Minuten vor Schluss spannend als die Kreisläuferin Stephanie Mathys beim Stand von 32:29 gleich 2 Mal von einem Fehler der Gäste profitieren konnte und zum 33:29 bzw. 34:29 traf. Die Gäste warfen noch einmal alles in die Waagschale und kamen nochmals bis auf 34:31 heran, für mehr reichte es jedoch nicht mehr. Nun heisst es, bereits am Dienstag auswärts gegen den TV Uster wieder „Hopp HSG Hopp Leimental“ zum zweitletzten Spiel der Saison. Therwil 99er Halle. – 60 Zuschauer. - SR: Baechli/Sejdaj. – Strafen: keine Strafen gegen die HSG Leimental und einmal 2 Minuten und einmal Disqualifikation mit Bericht (rot/blaue Karte) gegen die SG Yverdon & Crissier. HSG Leimental: Hiestand, Steiner; Schoeffel (1), Scherb, Lorenz (4), Schwaiger (1), Herrera (1), Bütikofer (9/3), Mathys A. (2), Negroni, Krieger (7), Jutzi (2), Mathys S. (5), Reinders (2). SG Yverdon & Crissier: Fathi, Khatkova, Leimer (1), Cuny (1), Langellotti (1), Galliere (5), Acha-Orbéa (8), Goumaz (8/2), Lecourtois (5), Sauty, But (2) Bemerkungen: Leimental ohne Köster, Czerwenka und Zimmerli (alle verletzt).