Vorschau NLA- Landhockey Herren, 10. Runde

Nach einer weiteren bitteren Niederlage in der Rückrunde gegen Luzern trifft der Oltner Stadtklub nächsten Sonntag in Lugano auf den HAC Lugano. Die Tifosi verloren zuletzt gegen Basel, sind aber in der Tabelle im Mittelfeld klassiert! Die Ueberraschungsmannschaft der Saison glänzte vor allem mit Offensivspektakel.Verantwortlich dafür sind die beiden argentinischen Soeldner Ceballos(7) und Agudo(6 Tore). In der Abwehr sorgt der ehemalige Nationalspieler Bizzozero für Stabilität.

Lugano hat bisher gezeigt, dass es durchaus das Potential für die Playoffs hat. Olten dagegen blieb seinen treuen Anhängern einiges schuldig. Rein rechnerisch sind die Playoffs noch moeglich, HCO-Erfolgstrainer Gerhard hält dieses Szenario aber für unwahrscheinlich. Trotzdem wäre es im Hinblick auf allfällige Relegationsspiele klug moeglichst früh auf die Siegerstrasse zurückzukehren. Zudem kann Gerhard wieder auf die Dienste Eismanns zählen, der sich von einer Knieverletzung erholt hat. Eventuell kommt es aufgrund der Tabellensituation bereits in Lugano zum Comeback von Routinier Fallegger.

Sonntag,14.05.2017 14.00 Uhr in Lugano(Cornaredo):

HACL:HCO

HC Olten:Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Gassner, Hunziker, Rindlisbacher, Fallegger, Wintenberger, Berger, Knabenhans,Eismann.