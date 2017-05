Bei Kaiserwetter genossen 31 Teilnehmende des Obst- und Gartenbauvereins Hägendorf den Ausflug am Auffahrtsdonnerstag nach Südbaden. Nach einem Kaffeehalt im Elsass, trafen wir um die Mittagszeit auf dem Bohrerhof in Feldkirch ein. Bald darauf wurden wir mit einem schmackhaften Spargelmenu und einem gluschtigen Dessert verpflegt. Die anschliessende Führung auf dem Hof durch den Chef höchstpersönlich war sehr interessant und lehrreich. So erfuhren wir, dass der Betrieb über 45 Festangestellte verfügt und Dank der Diversifizierung mit Spargel, Zucchini, Kürbis, Nüsslisalat und Chicorée praktisch durch das ganze Jahr "Hochsaison" ist. Während der Spargelsaison kommen rund 200 zusätzliche temporäre Erntehelfer zum Einsatz. Täglich stechen sie auf mehreren hundert Laufkilometern den weissen Spargel, dieser wird sofort weiterverarbeitet und nach spätestens 24 Stunden liegt er in den Verkaufsläden. Im grosszügigen Hofladen konnten wir uns noch mit allerlei Köstlichkeiten eindecken.

Anschliessend ging die Reise weiter zum Landhaus Ettenbühl, welches für sein riesiges Rosenangebot und weitere Themengärten bekannt ist. Nachdem wir gemütlich über die Anlage geschlendert waren, gab's eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen. Um 18:30 Uhr standen wir wieder auf dem Dorfplatz in Hägendorf und durften auf einen gelungenen Ausflug zurückblicken.