songria chor mutschellen mit internationalem Chorprojekt



Übung macht ja bekanntlich den Meister. Daher war es wieder einmal Zeit für den halbjährlichen Probentag von songria chor mutschellen. Dieser führte den gemischten Chor Ende Juni von der Mutschellenhöhe in das malerische Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit dem dortigen Chor collegium vocale freiburg standen die Proben für die aktuelle, grenzüberschreitende Konzertreihe mit dem Titel «For the beauty of the earth» an. Klassische Werke von Durante, Mozart, Mendelssohn und Rutter kommen im Herbst 2017 zur Aufführung. Dabei erwartet die Konzertbesucher ein bunter musikalischer Reigen gefühlvoller Melodien rund um die Schönheit unserer Welt und das Lob Gottes.



Der gemeinsame Dirigent beider Chöre, Alessandro Limentani, führte die rund 80 SängerInnen durch den Probentag. Alle genossen das Erlebnis des ersten gemeinsamen Musizierens. Nach einem Vormittag voller intensiver Probenarbeit wartete ein feines, vom Gastchor zubereitetes Büffet, und auch das gegenseitige Kennenlernen hatte seinen Platz. Der Nachmittag war wiederum dem intensiven Singen gewidmet. Ein weiterer gemeinsamer Probesamstag mit dem Freiburger Chor steht Ende Oktober in der Schweiz an.



Die Konzerte finden am 18. und 19. November 2017 in Freiburg und am 25. und 26. November 2017 in der Katholischen Kirche Rudolfstetten (mit Beizli) und der Katholischen Kirche in Berikon statt. Unterstützt wird das internationale Chorprojekt dabei von einem eigens dafür zusammengestellten Instrumentalensemble und gesangsstarken Solisten.