Mitten in der Hitzewelle trafen sich die Rettungsschwimmer Ende Juni zum traditionellen Sommerfest. In den Weininger Rebbergen wurde grilliert und angestossen. Grossen Anklang fand der erfrischende Rosalino der Weininger Familie Haug. Die Männer testeten ihre Grillfertigkeiten an der hippen Feuerschale. Selbstgemachte Salate und Desserts rundeten das kulinarische Angebot ab.

Zur Verdauung gab es dann noch ein kleines Fussballspiel. Als die Sonne hinter dem Horizont im Limmattal verschwand, machten sich auch die Rettungsschimmer satt an den Abstieg. Anna Richi freute sich, trotz eher magerer Beteiligung, über einen gelungenen Abend ausserhalb des Schwimmbeckens!

www.slrg-altberg.ch