Am Mittwoch, 28.6.2017, trafen sich die Mitglieder der ü35- sowie der Aktivgruppe des DTV Muhen zum alljährlichen Sommerevent. Während der letzten Wochen durften wir traumhaftes Wetter mit tropischen Temperaturen geniessen. Just auf unseren Sommerevent sollte jedoch eine nasse Abkühlung kommen.

Das OK plante im Vorfeld ein einen Foxtrail durch Muhen. Doch was war nur mit Petrus los? Während die Organisatorinnen am Nachmittag die einzelnen Posten im Dorf bereit machten, zogen bereits die ersten dunklen Wolken auf. Um 18.00 Uhr versammelten sich alle Teilnehmenden in der Turnhalle Muhen und wurden mit einem kleinen Apéro begrüsst. Trotz bevorstehendem Gewitter machten sich die fünf Gruppen gut ausgerüstet mit Schirmen und entsprechender Regenbekleidung auf die Suche nach den versteckten Posten. Bei jeder Station wartete eine neue Aufgabe auf die Turnerinnen. Sie mussten unter anderem ein Puzzle machen um den weiteren Weg zu finden, ein Müheler Wahrzeichen suchen oder Wasser vom einen Posten zum Nächsten mitnehmen, um die nächste Aufgabe lösen zu können.

Nachdem auch die letzte Gruppe das Ziel erreicht hatte, suchten wir Schutz beim Unterstand der Turnhalle Nord. Das schlechte Wetter hatte aber keinen Einfluss auf die gute Stimmung der Turnerinnen. Zusammen liessen wir bei strömenden Regen den Abend ausklingen und genossen einen feinen Imbiss und ein umfangreiches Dessertbuffet.