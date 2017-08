Am vergangenen 10. August machte sich der Seener-Männerstamm mit dem Reisecar auf den Weg Richtung Gotthard, um die 1998 stillgelegte Artellerie-Festung „ Sasso San Gottardo“ zu besichtigen. Nach einem Kaffeehalt bei der Raststätte Erstfeld ging es auf der Kantonsstrasse weiter die Schöllenen hinauf, ins Urserental, bis nach Realp. Im Hotel „Des Alpes“, wo zum Mittagessen eingekehrt wurde, konnte der Obmann ein weiteres Neumitglied (Härri Ernst) in der Pensionierten-Vereinigung willkommen heissen. Anschliessend ging es zurück nach Hospental und weiter zum Gotthard Hospiz. Das Thermometer zeigte auf der Passhöhe (im Verlaufe der durchziehenden Kaltfront) lediglich noch + 4 Grad an. Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, zumal die Reisegruppe ohnehin direkt vor den Festungseingang chauffiert werden konnte. Nach einem rund 300 m langen Marsch durch den Stollen erreichte man das Zentrum des Festungsmuseums und nach weiteren 500 m die unterirdische „Metro del Sasso“. Diese brachte die 50 Seoner-Besucher in die 100 m höher gelegenen Geschützräume, Munitionsmagazine und Unterkünfte hinauf, wo man tief im Innern des Gotthards die Geschichte hautnah erleben konnte. Was einst als unbezwingbare Festung galt und als «Reduit Schweiz» in die Geschichtsbücher einging, beherbergt heute die unvergessliche „Erlebniswelt Gotthard.“ Nach der Besichtigung der militärischen Anlage ging es mit der Metro wieder in die Tiefe zum Museum im Berg zurück (Kristall, Energie, Mythos Gotthard, Wunderkammer, Tessin). Prächtig schillernd und fast wie von innen her leuchtende, grau-bräunliche Eiswürfel anmutend, prangte eine Formation von mächtigen Rauchquarzen im Halbdunkel der Kaverne. Der höchste Kristall ragt dort 90 Zentimeter in die Höhe, der längste horizontale Zacken misst 1.20 Meter. Die 2008 im Planggenstock entdeckte Kristall-Gruppe nimmt eine Fläche von rund neun Quadratmetern ein und wiegt um die 1,5 Tonnen. Nach der 2-stündigen Besichtigungstour ging es wieder zurück ins Freie zum Reisecar, wonach man sich auf die Rückreise machte. Bei der Autobahnraststätte Neuenkirch wurde ein letzter Zwischenhalt eingelegt. Der nächste Ausflug findet am 12. September statt. Dann geht es Richtung Jura - auf den Weissenstein - der bei klarer Sicht eine fantastische Rundsicht übers Mittelland und in die Alpen zu bieten hat. Anmeldeschluss für diesen Nachmittagsausflug ist der 06. September.