Die Kunst Begegnung Buchegg organisiert das sïdefin-Festival 2017 im neuen Konzertlokal „Alten Turnhalle“ Biberist.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai ist eine pakistanische Studentin und Bildungsaktivistin, die im Alter von 11 Jahren begann sich für die Bildung für Mädchen einzusetzen. Nach dem Überleben eines Attentats durch die Taliban mit 15 Jahren gründete sie die Malala Fundation mit ihrem Vater Ziauddin. Malala ist die jüngste Nobelpreisträgerin und lebt zurzeit in der U.K. mit ihrer Familie. Vor kurzem wurde Malala zur Uno-Botschafterin ernannt.

Die Kunst Begegnung Buchegg organisiert das sïdefin-Festival unter dem Benefiz-Gedanken zu Gunsten Malala Fundation. Von jedem verkauften Einzelticket fliesen CHF 5.00 direkt in die Malala Yousafzai Fundation.

Am Festival wird Malala durch Sems Sera Leisinger (DE/FL) vertreten. Frau Sems Sera Leisinger ist die Patin von Malala in Deutschland und vertritt Malala an verschiedenen Veranstaltungen und setzt sich für Malala’s Gedanken und Aktivitäten ein.

Programm sïdefin-Festival

• Mittwoch, 20. September 2017:

Junge Talente!

Windband (Leitung: Jonas Beck)

Kanti Big Band (Leitung: SvenRyf und Andy David)

Hot Air Saxophone Ensemble (Leitung; Patrick Kappeler)

• Donnerstag, 21. September 2017:

Wöschchuchi Serenaders

„Gschpüutnigs & Xungnigs“.

• Freitag, 22. September 2017:

Ueli Schmezer’s MatterLive

Mani Matter ist zwar vor über 40 Jahren gestorben, doch seine Lieder sind Lieder von heute. Wir wollen, dass sie heute gespielt werden - hier und jetzt und erlebbar für alle bei uns am sïdefin-Festival.

• Samstag, 23. September 2017:

Reto und Dominique

«Ein Freund, ein guter Freund» - mit diesem und anderen Schlagern aus den 1920er und 30er-Jahren begeisterten Reto und Dominique im Frühjahr 2016 auf der TV-Bühne von «Die grössten Schweizer Talente» gestanden. Mit grossem Erfolg präsentierten sie den Zuschauern und der prominenten Jury die nicht alltägliche Musik aus vergangenen Tagen. Am sïdefin-Festival treten sie erstmals öffentlich in unserer Region auf bevor sie ein Tage später im KKL Luzern die Zuschauer begeistern. Lassen auch Sie sich von Reto und Dominique begeistern.

Sonntag, 24. September 2017:

Ambassador Big Band

Mit dem Matinee-Benefiz-Konzert wird das sïdefin-Festival abgeschlossen. Unter der Leitung von Patrick Kappler spielt die Big Band aus der Ambassadorenstadt Solothurn klassischen und kontemporären Big Band Swing in der „Alten Turnhalle“ Biberist.

Ort

„Alte Turnhalle“, Bernstrasse 13, 4562 Biberist

Eintritt/Vorverkauf Einzeltickets

online: tipo.ch

Raiffeisen Untere Emme, Geschäftsstelle Biberist, Bernstrasse 11, 4562 Biberist

Biberoptik Hausmann AG, Hauptstrasse 30, 4562 Biberist

Konzertkasse

Details und weitere Informationen

finden Sie auf unserer Homepage KunstBegegnungBuchegg.ch.

Die Kunst Begegnung Buchegg freut sich über ihren Besuch am sïdefin-Festival 2017.

Für die Kunst Begegnung Buchegg – sïdefin-Festival 2017:

Roger Jan Kaufmann, Kyburg-Buchegg

KunstBegegnungBuchegg@gawnet.ch