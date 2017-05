Als Mitglied des Sängerbund Hasenberg hat der Männerchor Künten ca. alle 15 Jahre die Möglichkeit, einen Sängertag durchzuführen (letztmals in Künten im Jahr 2002).

Der Sängertag ist ein Treffen von Verbands- und Gastchören mit Gefolgschaft an rund 500 Personen zum gemeinsamen Singen, Festen und der Pflege von Freundschaft. Dieser findet am Samstag, 10. Juni 2017 wieder in Künten statt. Zu diesem Anlass hat der Männerchor entsprechende Festivitäten organisiert.



Der Anlass wird ab 11:15 Uhr stattfinden und endet offiziell um ca. 18:00 Uhr. Sie dürfen jeweils eine Beiz im Gemeindehaus beim Bauamt sowie in der Chäsi besuchen. Sehr gerne laden wir Sie zum von Gesangsvorträgen gekrönten Anlass ein. In unserer Tombola können Sie zudem spannende Preise gewinnen.

Wir freuen uns sehr, auch Sie bei uns begrüssen zu dürfen!