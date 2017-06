Am ersten Freitag im September findet in Birr der alljährliche Raclette-Abend statt. Dieses Jahr trifft der von der SVP Ortspartei Birr organisierte Anlass auf den 1. September. Mit einem grossartigen Porgramm wird der Beliebtheit Rechnung getragen. Kein Käse: Die SVP Birr tischt auch dieses Jahr ein volksnahes Programm auf. Als Hauptfestredner reist SVP-Parteipräsident und Nationalrat Albert Rösti aus dem Berner Oberland nach Birr. Trotz Rösti soll am Anlass aber kein Röstigraben entstehen: Deshalb wird aus dem südlichen Teil der Schweiz der Tessiner Staatsrat Norman Gobbi in Birr begrüsst. Gobbi kandidierte im Wahljahr 2016 als Bundesrat und ist Mitglied der Lega dei Ticinesi. Ob im Genussbereich oder an der Bar: Gemütliches Beisammensein, angeregte Gespräche und leckeres Essen zeichnen das Dorffest aus!

Der SVP Raclette-Abend findet am 1. September 2017 ab 17.30 Uhr an der Lättenstrasse 3 (ehem. Areal der Hans Meyer AG) in Birr statt. Die Festredner treten zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr auf. Weitere Informationen finden Sie laufend unter www.svp-birr.ch oder auf unserer Facebookseite. Der Eintritt ist kostenlos.