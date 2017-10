Beim Tennisclub Rheinfelden sind die Senioren nicht nur ganzjährig mit dem Filzball aktiv, sondern treffen sich auch zu regelmässigen Wanderausflügen in der Nordwestschweiz.

Auf den vier Sandplätzen im Engerfeld haben sich die älteren Semester in der abgelaufenen Sommersaison - wie bereits seit vielen Jahren üblich - immer am Donnerstag zum Senioren-Morgen bzw. zum Damen-Nachmittag getroffen, wobei es unter dem neuen Seniorenobmann Steve Kägi auch Bestrebungen zu geschlechtergemischten Spieltagen gab; schliesslich wird selbiges so auch bei den grossen Events im Sommer (Paella-Essen) bzw. im Winter mit einem geselligen Tennisplausch an einem Samstagabend gelebt. Ebenfalls ging auf der grosszügigen Tennisanlage im September auch ein traditioneller trb-Nachmittag (Tennis Region Basel) über die Bühne, wo sich die Senioren anderer Vereine aus der Nordwestschweiz von den Vorzügen des grössten Tennisclubs im Fricktal - nicht nur spielerisch, sondern ebenfalls in Bezug auf die Infrastruktur sowie die gebotene Kulinarik im Clubrestaurant - überzeugen lassen konnten.

In der laufenden Wintersaison, welche sich von Ende September bis im April erstreckt, treffen sich die "alten Hasen" in gewohnten Spielgruppen in der Drei-Platz-Tennishalle im Engerfeld, um auch in den kälteren Monaten des Jahres aktiv zu bleiben - mit der fixen Vermietung von Tennisplätzen tagsüber leisten die Senioren nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Clubleben auf der Anlage, sondern helfen ebenso bei der Auslastung der Tennishalle. Um die Geselligkeit ohne Filzkugeln und Rackets zu pflegen, gibt es monatliche Wanderungen zu attraktiven Zielen in der erweiterten Region, organisiert von wechselnden Personen aus der Seniorengruppe.

Ein Ausflug führte die Gruppe kürzlich mit der jurassischen Schmalspurbahn nach Saignelégier, wo es nach einer kurzen Kaffeepause zu Fuss durch mystische Waldabschnitte und hügelige Weidelandschaften ging - inklusive Begegnung mit wildlebenden Pferden. In der gemütlichen "Auberge de la Gare" wurde das Mittagessen serviert, ehe es mit vielen aussergewöhnlichen Eindrücken aus den Freibergen wieder zurück ins Fricktal ging. Aber auch nähergelegene Ziele stehen auf dem Programm, wie die jüngste Wanderung auf die Sissacherfluh beweist, weil es auch allen Altersgenossen, welche nicht mehr so gut zu Fuss sind, jeweils möglich sein sollte, am gesellschaftlichen Teil des Tagesprogramms teilzunehmen. Anfangs November treffen sich die TCR-Wandervögel zu einem gemeinsamen Ausflug nach Frick, wo ein kulinarischer Besuch im "Frickbergstübli" des örtlichen Golfclubs sowie eine Führung beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) mit einer Weindegustation geboten werden.