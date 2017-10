Diese konditionell anspruchsvollere, letzte Tour in dieser Saison führt über Bünzen, Waltenschwil, Wohlen, Rüti zum Maiengrün und wieder zurück nach Muri. Nach längeren und kürzeren Trails über Feld und Wald können die Durstigen auf der Höhe Bruder Klaus Kapelle ihre Bidons wieder auffüllen. Kurz danach überrascht ein schöner Ausblick über sanfte Hügel und das Dorf Hägglingen die Teilnehmer. Über den Weiler Igelweid wird jetzt der kurze aber heftige Anstieg zum Maiengrün in Angriff genommen. Auch der Rückweg verspricht nochmals einige wurzlige Trails, bevor dann um circa 16.45 Uhr der Ausgangspunkt Muri wieder erreicht wird. Treffpunkt ist am 19. Oktober 2017 um 12.55 Uhr beim Vita Parcours, reformierte Kirche, Muri. Kosten Fr. 8.00, Kondition Stufe 3, Fahrtechnik Stufe 2, Länge circa 47 km, Höhenmeter circa 630 Hm. Auskunft über die Durchführung erteilt: Tel. 056 664 18 42 oder die Sportleitenden Priska Stierli, Tel. Nr. 079 582 74 20, Yvonne Gretener, Tel. Nr. 079 575 90 55