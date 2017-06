Lehrplan 21, Berufsauftrag und Tagesschulen sind Themen, die an Aktualität nicht zu überbieten sind. Genau deshalb hat die CVP Dietikon der interessierten Bevölkerung von Dietikon/Limmattal die Möglichkeit geboten, sich im direkten Kontakt mit der Bildungsdirektorin des Kantons Zürich auszutauschen. Seit knapp 4 Jahren führt die CVP Dietikon einmal im Quartal einen Polit Talk durch, der aktuelle oder zukünftig politische Themen beleuchtet, bespricht und Fazit zieht. Der Moderator des Abends, Reto Siegrist, begrüsste die über 40 Personen, die sich im Stadtkeller eingefunden haben und erläuterte den Programmablauf der mit einem Eintretensreferat zu den erwähnten Themen durch die Bildungsdirektorin gestartet wurde. Es lohnte sich, dass dieser Polit Talk für alle Personen offen stand, fanden sich doch Personen aller „Couleur“ im Stadtkeller ein.

Der Vizepräsident der Schulpflege Dietikon, Christoph Schätti vertiefte gekonnt die Aussagen des Referates in einem 1:1 Interview und die interessierten Zuhörer hatten anschliessend die Gelegenheit direkt mit Frau Steiner in den Dialog zu steigen. Quintessenz des Abends war, dass auf strategischer Ebene die langen Linien definiert sind, dann aber die Schulgemeinden mit ihren Schulleitern die operative Umsetzung zu genau nehmen. Der Spielraum wird viel zu wenig genutzt, was auf der einen Seite verständlich ist, denn die verantwortlichen der Schule wollen ihr Bestes geben und tun dies auch; auf der anderen Seite fehlt manchmal der Mut mit Augenmass umzusetzen. Silvia Steiner signalisierte klar und deutlich, dass auch sie sich wünscht, dass die Spielräume genutzt werden.

Nach 1 ½ Stunden intensivem Auseindandersetzen mit diesen drei spannenden Themen wurde einmal mehr klar, dass Silvia Steiner kompetent, bürgernah und äusserst professionell ihr Amt führt. Anschliessend konnte der Abend gemütlich ausklingen.

CVP Dietikon, Ottilie Dal Canton