Ein volles Programm erwartete Reiter und Zuschauer an den diesjährigen Pferdesporttagen in Subingen. Aus sportlicher Sicht bildete der Wasserämter Grand-Prix in der Kategorie R/N 125 am Sonntagnachmittag den Höhepunkt. Im Stechen holte sich Ernst Hofer aus Bösingen den hart umkämpften Sieg. Nicht ganz eine Sekunde fehlte Häner Patrik aus Bolken, um nach dem 2. und 3. Rang in der vorangegangenen Prüfung, die Siegerschleife für sich zu erreiten.

Dieses Jahr durfte der Reitverein ein kleines Jubiläum feiern.

Der Wettergott erwies sich als guter Spieler und schenkte unserem Grasplatz zu seinem 30-jährigen Jubiläum drei schöne und heisse Tage! Der Hitze wegen wurde für die Pferde eine „Pferdedusche“ eingerichtet, welche auch von den Reitern sehr geschätzt wurde.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete am Freitag die Kategorie R/N100-105 die 23 ausgeschriebenen Prüfungen. Den Tagesabschluss bildeten die Seniorenprüfungen, welche zum „Kindis“ und „Röwer&Rüb“ Cup zählen.

Der vollgepackte Samstag begann mit den Prüfungen R/N110-115, B 75-80, B/RN 90 und dem Equipenspringen. Der älteste Teilnehmer im Sattel, war unser Vereinsmitglied, Tschumi Fredi, Riedholz, der im Juli seinen 80igsten Geburtstag feiern durfte. Er startete in der Prüfung B/R 90 und im Equipen-springen mit seiner Enkelin.

Am Abend begleitete uns DJ Tom-s, mit „Hüttengaudi-Stimmung“ bis in die Morgenstunden. Das Wiedereinführen der Abendunterhaltung an unserem Reiterfest wurde dieses Jahr belohnt und die Post ging – wie in alten Zeiten - so richtig ab. Wir danken den Anwohnern recht herzlich für ihr Verständnis. Nächstes Jahr gilt, wer nicht schlafen kann, ist ein gern gesehener Gast bei uns!

Rassig und engagiert verliefen am Sonntagmorgen die Qualifikationsprüfungen der Freiberger- und Haflingerpferde. Die Startenden freuten sich bei einem Null-Fehler-Ritt um so mehr, da dies in der Regel ein weiterer Schritt für die Final-teilnahme in Avenches bedeutete.

Auf jeden Fall kamen in Subingen einmal mehr die Pferde-sportler auf allen Stufen auf ihre Kosten. Ob Reiter, Besucher oder „Subiger, niemand verliess hungrig den Festplatz. Die Festwirtin, Mouillerac Alexandra, bot mit ihrer vielfältigen Auswahl auf der Speisekarte für jeden Geschmack etwas! Das Echo unter den Festbesuchern war dementsprechend.

Dank dem tollen Einsatz aller Vereinsmitglieder und Helfer darf der Reitverein Wasseramt mit Stolz auf unfallfreie und „SUPER“ gelaufene Pferdesporttage zurückblicken.