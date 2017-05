Optimiere dich selbst! Dieser Herausforderung stellt sich Anet Corti in ihrem neuen Programm und nimmt unsere Leistungsgesellschaft und deren Ego-Tuning-Manie ins Visier. Mittelmass macht keinen Spass! Was wir wollen, ist im Minimum das OPTIMUM.

Frühfördern, aufspritzen, therapieren, powernappen, akademisieren ... und zwar politisch korrekt, glutenfrei und möglichst viersprachig. Wie gehen wir um mit diesem Optimierungswahn, den Geräten, die smarter sind als wir selbst und der ewigen Updaterei?

Wie meistern wir die Anforderung, stets sexy und erfolgreich zu wirken? Wie schaffen wir den Spagat zwischen digitaler Vorstellung und analoger Realität?

Die Basler Komödiantin und Kabarettistin ist bekannt im Schweizer Show-Biz: Sie spielt in verschiedenen Formaten, u.a. in «Bundesordner» im Casino Theater Winterthur und in der «Bingo-Show». Im TV war sie zusehen bei «SRF bi de Lüt – Selbstgemacht» oder als Lisa Sterchi im «Kassensturz».

Anet Corti und ihre Bühnenfiguren präsentieren einen temperamentvollen Abend rund um das rastlose Streben nach Perfektion. Gemeinsam stürzen sich die Helden in die Abgründe der überförderten Gesellschaft. Ein Abend voller Wortwitz, Slapstick und brain scanning.Garantiert offline,dafür 100% 3D.Z

Zentrumsschopf, Freitag, 9.Juni 2017, 20 Uhr, Vorverkauf Blumenstil Wiederkehr, Sternenplatz, 056 401 50 50; Kinder bis 16 J. gratis, AHV, Legi 20.- Erwachsene 25.-Abendkasse ab 19 Uhr, Infos: www.kulturkommission.ch