Vorschau NLA- Landhockey Herren, 14. Runde

In der letzten Runde der Qualifikation duelliert sich der HCO im Kleinholz mit dem Tabellenvorletzten aus Genf. Dabei geht es nicht nur darum nicht Letzter zu werden, sondern sich auch eine optimale Ausgangslage im Abstiegskampf zu verschaffen.

Der HCO benoetigt somit einen Sieg nächsten Sonntag, um Moral zu tanken! Man träfe dann auf Luzern, das ebenfalls die Playoffs verpasst hat.

Doch zuerst gilt es Genf aus dem Weg zu räumen! Die Romands konnten in dieser Saison vor allem defensiv nicht überzeugen. So kassierten sie im Schnitt vier Gegentore pro Spiel, was der schlechteste Wert der Liga ist. Bester Torschütze ist Aebischer, der für sein Team viermal traf.

Es ist gut moeglich, dass Erfolgstrainer Gerhard für dieses Spiel wieder personell in die Trickkiste greift und die Routiniers Schwager und Roppel auflaufen lässt.

Sonntag,11. Juni 2017 14.30 Uhr im Kleinholz

HCO :Black-Boys HC Genf

HC Olten:Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Hunziker, Schwager,Hengartner, Knabenhans,Fallegger,Wintenberger, Berger.