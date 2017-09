Am Sonntag spielten die Damen gegen RWW. Die Gegnerinnen konnten anfangs etwas mehr Druck als die Oltnerinnen aufbauen, wodurch sie Ende des ersten Viertels 1:0 in Führung gingen. Im zweiten sowie im dritten Viertel fing sich der HCO wieder vom Gegentor und erarbeitete sich mit schnell gespielten, langen Bällen Chancen. Auch RWW konnten sich in den Schusskreis vorarbeiten und hatten kurze Ecken. Jedoch kam es auf beiden Seiten zu keinem Tor. Gegen Ende es dritten Viertel fing eine Kartensträhne der HCO's an. So musste defensiver gespielt werden, wodurch der Ausgleich nicht gelang. RWW konnte die Führung bis am Spielende noch auf 3:0 erweitern. Im zwei Wochen treffen die Damen auf den LSC.

HCO: Fazis,Dinkel, S. Grütter, Niederer, Kim, Studemann, J. Grütte, Weber, Arens, Thüring, Schoemaker, Obi, Wintenberger, Senn, Burkhardt



Autorinnen: Stéphanie Weber und Lea Kim