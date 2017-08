Erfolgreicher Start des neuen Anlasses "s'Gwerb vor Ort"

Die traditionellen Anlässe für die Mitglieder des Gewerbevereins Reusstal, wurden durch einen neuen Informationsanlass ergänzt. Der Fokus wird auf aktuelle Themen gelegt, welche Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen.

Erstmals fand dieser am 11. August 2017 in den Räumen der Kasimir Meyer AG in Wohlen statt.

Der Geschäftsführer Beni Kiser und die Marketingleiterin Irina Kiser, konnten als Referenten gewonnen werden. Schwerpunkt-Thema: "Wie präsentiere ich mein Unternehmen". Ein Marketing-Thema, welches gerade im Hinblick auf die bevorstehende Gewerbeausstellung in Niederwil, die RGA18, an Aktualität gewinnt.

Die Referenten erläuterten auf eindrückliche Weise den Werdegang der Firma und die marketingtechnische Neuausrichtung des traditionsreichen Unternehmens. Die verschiedenen Kommunikationskanäle wurden aufgezeigt und mit vielen Beispielen untermauert. Zuletzt liessen sich die Gäste von der imposanten Digitaldruck-Maschine HP Indigo 10'000 – die Firma investierte als Erste in der Schweiz in diese Technologie – im wahrsten Sinne des Wortes, beeindrucken.

Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder dankte der Präsident Antonio Giampà den beiden Referenten Irina und Beni Kiser, für den interessanten und kurzweiligen Vortrag, den Behördenvertretern der Gemeinde Fischbach-Göslikon für die Kostenbeteiligung am Apéro und den zahlreich erschienenen Mitgliedern, dass sie sich den Freitagabend für den Anlass frei genommen haben.

Beim anschliessenden Apéro hatten die Gewerbetreibenden die Möglichkeit, das Thema weiter zu vertiefen, sich gegenseitig besser kennenzulernen und ihr Netzwerk zu erweitern.