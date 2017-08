Ab Oktober 2017 gibt es in der Pfadi St. Urs Solothurn eine Biberstufe für Kinder von 4 bis 6 Jahren.



Jeden zweiten Samstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr treffen sich die Biber zu einem neuen Abenteuer. Zusammen mit erfahrenen Pfadileitern sind die Kinder draussen unterwegs und lernen auf spielerische Weise den Wald und seine Tiere kennen. Alles ganz nach dem Motto: Mit Freude dabei!



Die erste Biberaktivität findet am Samstag 28.10.17 statt. Am Elternabend am 16.09.17 informieren wir Sie gerne über das Programm der Biberstufe und beantworten alle Ihre Fragen. Genauere Infos dazu finden Sie auf dem Flyer.



Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht!



Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

al@pfadi-st-urs.ch