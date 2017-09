Um 9.30 besammelten sich die Mitglieder der Naturfreunde Derendingen beim Gemeindeplatz. Nach kurzer Aufteilung in die Auto ging unsere Fahrt nach Reigoldswil los. Nach gut 50 Minuten waren wir an der Talstation der Gondelbahn Wasserfallen angekommen. Bei gefühlten 30 Grad Lufttemeratur beschlossen einige von uns die Jäggli in den Auto zu belassen. Reto und Sarah organisierten die Billette und dann verteilten wir uns in die Gondeln. Schnell auf dem Berg angekommen, gab es von den Organisatoren kurze Anweisungen und einen kleinen Tagesablauf, danach ging unsere Wanderung los. Schon von Anfang an war der Weg Bergauf, jedoch sehr gut zu gehen. Als wir an einer Kreuzung ankamen, wurde uns von Reto und Sarah die richtige Richtung angezeigt doch schnell sahen wir, dass dieser Weg immer enger und steiniger wurde. Einige Mitglieder hatten Mühe mit diesem steilen Weg und allmählich wurde klar, dass wir wohl doch den anderen Weg hätten nehmen sollen. Jedoch beschlossen wir, diesen Weg weiterhin zu gehen, einfach schön langsam und vorsichtig. Um ca. 13.00 Uhr erreichten wir unser Mittags rast mit schöner Aussicht. Alle suchten sich ein Platz zum sitzen und dann wurden die Speisen aus den Rucksäcken geholt. Einige brätelten eine Cervelat auf dem schon brennenden Feuer welches unsere Vorgänger entfacht hatten. Leider hatte fing es plötzlich an zu regnen, was wiederum bei paar Mitglieder der Ruf nach dem im Auto liegen gelassene Jäggli hervor holt. Nach gut 1,5 std. setzten wir unsere Wanderung fort. Vom Mittags Rastplatz ging es erst mal über eine Wiese auf die andere Seite des Waldes, danach verlief der Weg zwar wieder sehr eng und steinig weiter aber diesmal einfach steil nach unten. Wieder an der Bergstation angekommen schnappten sich die Mitglieder ein Trottinett und nach dem Startschuss konnte die Talfahrt beginnen. Einige waren schnell nicht mehr zu sehen, da diese wohl die Bremsen nicht brauchte. Andere waren langsamer unterwegs ins Tal, denn der Weg war nicht ohne Hindernisse und gottlob waren die Bremsen gut eingestellt. Nach etwa 20 Minuten waren auch die letzten Trottinettfahrer der Naturfreunde an der Talstation angekommen und wir wartete auf die restlichen Mitglieder welche wieder mit der Gondel den Berg abwärts gingen. Nach kurzer Verabschiedung beim Parkplatz wurde der Nachhauseweg gestartet und nach fast einer Stunde waren alle zu Hause angekommen.

Danke Sarah und Reto für diesen tollen Ausflug und wir freuen uns schon auf Eure nächste Route