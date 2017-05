Natur- und Vogelschutzverein Turgi: Unterstützung

für Wildbienen.

Auch dieses Jahr fand das Bauen der Wildbienen-Nisthilfen grossen Zuspruch: Am Mittwoch, 10. Mai auf dem Pausenplatz der Primarschule gab es für die 16 Kinder und ihre Eltern neben dem Bauen der Nisthilfen aus Holz und Bambus auch einen Informationsteil.

In seinen einleitenden Worten legte Claudio Puppis dar, dass von den 600 verschiedenen Wildbienenarten die Hälfte gefährdet sei auszusterben, da es ihnen oft an Nahrung und Wohnraum fehle. Mit dem Bauen der Nisthilfen werde unterstützt, dass die Weibchen in den Röhren ihre Eier ablegen und im nächsten Jahr wieder Wildbienen schlüpfen können.

Angst vor Stichen unbegründet

Wildbienen sind im Vergleich zu Honigbienen und Wespen sehr viel friedfertiger und greifen den Menschen nicht an. Man kann also ohne weiteres eine Wildbienen-Nisthilfe auf dem Balkon aufstellen, daneben sitzen und Kaffee oder Sirup trinken. Die Nisthilfen sollen an einem sonnigen und vor Wind und Regen geschützten Platz aufgestellt werden (südöstlich bis südwestlich). Blühende einheimische Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon von März bis September sind wichtige Nahrung für Wildbienen.

Kinder arbeiteten mit Sorgfalt und Ausdauer

Zwischen zwei verschiedenen Arten von Nisthilfen konnten die Kinder auswählen: Die meist älteren Kinder bohrten mit der elektrischen Bohrmaschine verschieden dicke Löcher (Durchmesser 4mm, 6mm oder 8mm) in Holzklötze und schliffen danach sorgfältig die Oberfläche und die Kanten glatt. Die eher jüngeren Kinder bohrten ausdauernd mit dem Handbohrer Löcher in vorgesägte Stängel aus Bambus und steckten diese in eine Konservendose.

Insgesamt verging die Zeit wie im Fluge und nach zwei Stunden hiess es, die Arbeit abzuschliessen. Es war ein kurzweiliger, interessanter Nachmittag für alle Beteiligten mit vielen Nisthilfen für Wildbienen in Turgi und Umgebung.

Vorstand NVV