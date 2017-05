Zwölf Fricktaler Nachwuchsschwimmer traten am ersten Maisamstag erfolgreich beim Kidsliga-Final in Magglingen an. Gut betreut wurden die jungen Schwimmer dabei von Sandra Hartmann und Annick Willemsen. Auf dem Programm standen mixed Staffeln in unterschiedlichen Disziplinen sowie eine abschließende Fun-Staffel. Einen kompletten Medaillensatz erkämpften die jüngsten Fricktaler in der Kategorie 8 Jahre und jünger: Emre Bostan (Jg. 09, Stein), Azra-Nur Cakmak, Valeria Cubito und Andrin Gallert (alle Jg. 09, Frick) holten Gold über 4x50m Rücken, Silber über 4x50m Kraul und Bronze über 4x25m Fun-Staffel.

Eine weitere Goldmedaille sicherten sich in der 4x25m Fun-Staffel der Wertungsklasse der 10-Jährigen Solana Weichelt (Elfingen), Joshua Weibel (Stein), Linda Egger (Frick) und Pietro D’Ambrosio (Möhlin, alle Jg. 07). Zudem holten sich Bronze über 4x50m Kraul und 4x50m Rücken, über 4x50m Lagen schwammen die Fricktaler auf Platz 5.

Platz 4 in der Fun-Staffel über 4x25m der 9-Jährigen ging an Juliette Siegfried, Elina Fey, Nevin Rippstein und Merve Doldur (alle Jg. 08, Frick). Auch in den Staffeln über 4x50m Kraul und Brust sowie 4x25m Delfin zeigten die vier sehr gute Leistungen, mussten jedoch außer Konkurrenz starten.