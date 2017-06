Nach einem heissen Sommertag stand am Freitagabend das ersehnte Sommerweekend des Cevi Reinachs bevor. Die ältesten Teilnehmer fanden sich beim Kirchgemeindehaus und wir fuhren nach Buttisholz im Kanton Luzern. Bei einem schönen Sonnenuntergang stellten wir unsere Zelte auf und liessen den Abend gemütlich mit Schoggibananen beim Lagerfeuer ausklingen.

Tags darauf trafen sich bereits bei warmen Temperaturen die jüngeren Kinder in Reinach und trafen den Sheriff Schnellschuss; der Bösewicht Jimmy Jones ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und treibt sein Unwesen. Mit der Hilfe der Kinder sollte er eingefangen werden. Sie reisten nach in den Wilden Westen. Dort erschien ihnen ein Indianer, der auf der Flucht vor Jimmy Jones ist und seine Spuren entdeckt hatte. Nach cevitypischen Rahmhörnli nahmen wir die Spur auf, die zum Komplizen führte; Jimmy wolle uns am Abend zum Kampf herausfordern. Doch zuerst mussten natürlich richtige Cowboys und –girls ausgebildet werden. Dies erfolgte mit Übungen zum Zielschiessen, dem Lassoknoten zu erlernen, ein Tipi aufzubauen sowie einen Sheriffstern zu basteln. Als Stärkung vor dem Geländespiel genossen wir ein Barbecue. Doch sobald die Sonne den Horizont berührte, begann der Kampf um die Wertgegenstände. Die Kinder zeigten sich stark und konnten den Banditen fangen und fesseln! Als Belohnung genossen wir Marshmallows auf dem Feuer.

Nach kurzem Regen begann der letzte Tag bereits wieder trocken, schön und warm; doch leider war der Bandit wieder ausgebrochen! Der Bürgermeister belohnte Schnellschuss dennoch und konnte mit uns Jimmy wieder fangen und in ein richtiges Gefängnis stecken. Nach dem Abbau der Zelte machten wir uns wieder auf den Weg Richtung Reinach. Mit dem Abmarsch von Buttisholz nach Oberkirch und Beromünster nach Reinach stand uns noch ein längerer Marsch bevor, bis wir in Reinach eintrudelten.

Hiermit dankt der Cevi Reinach allen Teilnehmenden, dem Bauern für seine Wiese und dem Leiterteam für ihren grossartigen Einsatz!

Wir wünschen allen schöne Sommerferien!

Doch der Cevi Reinach paust nicht, bereits ist wieder das Herbstlager 2017 in Planung! Wir gehen mit Hugo auf Erforschungstour in Wengen BE. Es findet vom 2. – 7. Oktober 2017 statt. Weitere Infos auf www.cevi-reinachag.ch

Interesse? Der Cevi Reinach ist eine Kinder- und Jugendorganisation. Wir treffen uns jeden 2. Samstag um 14:00 auf dem Parkplatz der reformierten Kirche in Reinach. Nach einem abwechslungsreichen Programm, das von motivierten Leitern zusammengestellt wurde, ist der Nachmittag um 17:00 beendet. Wir freuen uns auf neue Gesichter ab der 1. Klasse.

Bei allfälligen Fragen steht Ihnen Katrin Stirnemann, Abteilungsleiterin, gerne zur Verfügung: 079 962 91 53, ansonsten finden Sie auf unserer Homepage noch weitere Informationen: www.cevi-reinachag.ch