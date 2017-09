Bergturnfahrt der Männerriege STV Wettingen; Reisebericht

Spezielle Zeichen gingen der Bergturnfahrt voraus: der Organisator kündete eine Wanderung im Säntisgebiet mit bis zu 1800 Höhenmeter, unsere Wetter-Apps Schnee, Regen und eiskalten Temperaturen an. Die zehn gemeldeten Männerriegler dachten am Vortag alle dasselbe: lieber das Wochenende zu Hause in der warmen Stube verbringen. Aber wie wir Männer so sind, sprach dies keiner aus, wir versammelten uns pünktlich am Bahnhof und wider Erwartens kam alles anders. Neugierig?

Am Sonntagmorgen fuhren wir mit der Bahn nach Jakobsbad im Appenzellerland. Das erste Highlight liess nicht lange auf sich warten - es standen nur 800 statt 1800 Höhenmeter an. Von Jakobsbad ging es zu Fuss zur Scheidegg. Das zweite Highlight folgte während des Mittagessens – da es genau dann und nur dann aus allen Kübeln schüttete. Und da aller guter Dinge drei sind, war auch das Essen inklusive Kafilutz hervorragend. Anschliessend ging es zu Fuss zur Schwägalp und mit der Luftseilbahn auf den schneebedeckten Säntis. Im Berggasthaus Alter Säntis haben wir wiederum ausgezeichnet gegessen und nach typischen, tiefgründigen, ausufernden, fantasievollen und endlosen Männergesprächen tief geschlafen.

Am Montagmorgen mit der Seilbahn wieder zur Schwägalp und zu Fuss Richtung Appenzell. Zwischendurch gab es eine genüssliche Essenspause im Restaurant Ahorn. In Appenzell steuerten wir direkt in die Brauerei Locher, um unseren Durst zu löschen und zu degustieren. Die Brauerei Locher stellt neben Quöllfrisch 34 weitere Sorten Getränke und auch Gebranntes her. Abschliessend beschwingt mit den ÖV wieder nach Hause.

Ich danke an dieser Stelle nochmals dem Organisator für die ausgezeichnet organisierte, interessante und wunderschöne Bergturnfahrt. Meinen Mitturnern gehört ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die gute Gesellschaft, die lustigen Momente und die vielen positiven Eindrücke. Dem Appenzellerland danke ich für die herzliche Gastfreundschaft, die Präsentation ihrer wunderschönen Landschaft sowie für ihre liebevolle Pflege des Appenzeller Landes.

René Wyss