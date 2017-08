Lukas Fässler hat all die Jahre gezeigt, dass er ein zuverlässiger und kompetenter Gemeinderat von Möhlin ist. Er führt sein Ressort sicher, konsequent und umsichtig und versteht es, seine Themen und Projekte klar, verständlich und überzeugend darzulegen. Er handelt vorausschauend und transparent, spricht Positives wie auch Negatives in gleicher Weise an. Als Ressortleiter Finanzen kommt ihm dabei eine zentrale Rolle im Gemeinderat zu, die sowohl grosse Fach- als auch Sachkompetenz erfordert. Beide Voraussetzungen bringt Lukas Fässler mit, wie auch seine zahlreichen Leistungsausweise zeigen. Dank seiner Führungserfahrung ist der zudem die ideale Besetzung, um den Gemeindeammann zu vertreten und die Gemeinde in dessen Abwesenheit zu führen.

Ich kenne und schätze Lukas Fässler seit vielen Jahren und weiss um sein Verantwortungsbewusstsein und sein Engagement. Lukas Fässler stellt seine Fähigkeiten uneigennützig in den Dienst unserer Gemeinde und setzt sich für die Sache ein.

Wählen auch Sie am 24. September Lukas Fässler als Gemeinderat und Vizeammann.

Désirée Stutz, Präsidentin SVP Möhlin