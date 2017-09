Als neue Clubmeisterin hat sie sich für die Aargauer-Juniorenmeisterschaft bei den Girls 12 & U outdoor in Brugg angemeldet und unseren Club in aller Ehre vertreten. Im ersten Match gewann sie gegen die Nummer 1 Angelina Lüthi R6 mit 6:1 / 6:1. Im zweiten Spiel gewann sie gegen Alexandra Gasser R6 mit 6:2 / 6:0. Das Finale am Sonntag gegen die Nummer 2 des Turnieres dauerte 3 Stunden. Es fanden Ballwechsel über 30 Mal statt und in einem hochkarätigen Match verlor sie gegen die routiniertere Spielerin Nastassja Wittwer mit 6:4 / 4:6 / 6:3 . Lorena spielt erst seit 2 Jahren Tennis und trainiert bei unserem Trainer Walter Tanner 3 Mal in der Woche. Sie ist vom Tennis begeistert und ist total motiviert. Ihr Vorbild ist vor allem Roger Federer.

Herzliche Gratulation für diese tolle Leistung. Weiter so.

Juniorentrainer TCS Walter Tanner