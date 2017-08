Wie jedes Jahr führen die Solo­thurner Kajak­fahrer auch nach den Sommerferien Kanukurse für Anfänger und Fortgeschrittene durch.

Unter der Leitung von erfahrenen Jugend+Sport-Leitern wird Interessierten die Möglichkeit geboten, die Grundzüge des Kanusportes zu erlernen.

Es werden in diesem Sommer folgende Kanu­kurse durchgeführt: Ein Anfänger- und ein Fortgeschrittenenkurs für Kinder und Jugendliche, der sich je an die 10 -17 Jährigen richtet und am Dienstag, den 22. August (Dauer 6x, bis zu den Herbstferien) be­ginnt. Dauer jeweils von 17.45 – 19.45 Uhr, Kurskosten inkl. Materialmiete betragen 80.- Fr.

Besammlung ist beim Bootshaus der Solothur­ner Kajakfahrer (Bürenstrasse 74, vis-à-vis Badi Solo­thurn, Südseite der Aare).

Anmeldungen an: Kristin Amstutz (Tel: 032 622 85 94, Mail: skf@gmx.ch)

Der Kanukurs für Erwachsene ist bereits ausgebucht.