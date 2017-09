Am vergangenen Wochenende, 2. und 3. September fanden in Lyss die Kantonalbernischen Schüler- und Einzelmeisterschaften statt.

Am Samstag startete Rahel Zimmermann in der Kategorie Schülerinnen U12 und erreichte am Ende den 3. Schlussrang.

Am Sontag Morgen startete Andrin Stettler in der Kategorie Jugend/Knaben, -62kg. Dabei erreichte er den 3. Schlussrang. In der Kategorie Herren B startete Mike Steiner im Gewicht +81kg, sammelte viel Wettkampferfahrung und erreichte den 4. Schlussrang.

Am Nachmittag startete Selina Kaufmann im leichtesten Gewicht in der Kategorie Jugend/Mädchen. Sie platzierte sich nach fairen Kämpfen auf dem 3. Schlussrang. In der Kategorie Damen ging Nina Weber im Gewicht +60kg an den Start. Sie gewann all ihre Kämpfe souverän und vor Ablauf der Kampfzeit und holte sich den Sieg und damit den Kantonalmeistertitel in ihrer Kategorie.