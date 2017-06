Der Känguru-Wettbewerb ist ein Multiple-Choice-Mathematik-Wettbewerb, an dem weltweit jedes Jahr rund 6 Mio. Teilnehmer aus 40 Ländern herumknobeln. Er enthält viele anregende Denksportaufgaben und mathematische Rätsel mit ganz unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Einige davon sind äusserst knifflig und bereiten selbst den gewieftesten Teilnehmern Kopfzerbrechen. Insgesamt sind die Herausforderungen des Wettbewerbs aber sehr ansprechend gestaltet, sodass für jeden Teilnehmer eine spannende Rätselaufgabe dabei ist, die er lösen kann. Schliesslich soll doch der Känguru-Wettbewerb demonstrieren, dass Mathematik Spass macht!

Die Teilnahme am Wettbewerb hat an der Alten Kantonsschule Tradition. Auch in diesem Jahr nahmen 344 Schülerinnen und Schüler der AKSA am Känguru-Wettbewerb teil. Die besten Leistungen wurden von der Schule mit einem speziellen Preis geehrt:

Kategorie 4 (1. Klasse)

Platz: Sanna Hotz, Abt G1G mit 108.75 Punkten Platz: Justus Maleck Abt. G1E mit 102.25 Punkten Platz: Jolanda Walker, Abt. G1F mit 99.5 Punkten

Kategorie 5 (2.-4. Klasse)

Platz: Han-Miru Kim, Abt. G3D mit 120 Punkten Platz: James Schär, Abt. G3D mit 113.75 Punkten Platz: David Maleck, Abt. G4D mit 108.25 Punkten

(Die Ränge beziehen sich auf die Alte Kantonsschule Aarau.

Maximale Punktzahl: 150 Punkte)

Han-Miru Kim hat es damit in seiner Kategorie schweizweit auf den 11. Platz geschafft, James Schär auf den 15. Platz.