Der Aargauer Philipp Häfeli wird am Samstag den 10. Juni in Zug am K1 ANDY HUG MEMORIAL seinen nächsten K1 Profi Kampf bestreiten. Andy Hug ist ein Vorbild für Philipp und es ist ihm eine Ehre an einer solchen K1 Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Nun laufen die Vorbereitungen für diesen Kampf und er trainiert dafür 6 Tage in der Woche im Ponsagon Gym Baden und er war auch schon für 7 Tagen im Vos Gym in Amsterdam um Sparring machen zu können. Wenn ihr dabei sein möchtet am K1 ANDY HUG MEMORIAL dann geht auf die Facebook Seite von Philipp Häfeli oder Ponsagon Gym Baden.

Bis bald

Ouss