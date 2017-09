Jugi STV Herznach

2 Mannschaften der Jugi Herznach nahmen am Samstag, 2. September 2017, an den Fricktal-Games teil. Die 10 Jungs haben sich im Bänklifussball, im Junior Strongman Run und in der Pendelstaffette mit den anderen Teams gemessen. Im Bänklifuss und im Junior Strongmann-Run platzierten sich die Herznacher im Mittelfeld. Bei der abschliessenden Pendelstaffette wurde der Ehrgeiz der Jungs nochmals gefordert, Herznach 2 gewann bei der Kat. U14 Boys die Goldmedaille. Herznach 1 sprintete auf den tollen 5. Platz.

Ebenfalls an diesem Samstag nahmen Lucia Acklin, Alisha und Noel Bühler sowie Sina Emmenegger am Final des schnellsten Aargauer teil. Bei den Mädchen Jahrgang 2008 erreichte Alisha Bühler den ausgezeichneten 8. Schlussrang. Auch Noel Bühler gelang eine gute Leistung bei den Knaben 2006. Er beendete den Sprint im 9. Rang. Sina Emmenegger konnte sich mit einem hervorragenden Zwischenlauf für das Finale qualifizieren. Den Finallauf der Mädchen 2007 beendet Sina im 6. Rang. Lucia Acklin verbesserte ihre Zeit in jedem Lauf. Am Schluss resultierte der 2. Rang bei den Mädchen 2006. Sie darf nun in einer Woche am Schweizer Final nochmals ihr Können zeigen.

Der STV Herznach gratuliert seinem Nachwuchs zu den tollen Leistungen.

Ranglisten:

http://www.tv-woelflinswil.ch/games/fricktal%20games%20jugend.htm

http://www.lar-windisch.ch/anlaesse/sprint/Resultate_Kant_Final_2017.pdf