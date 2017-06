1 Gold-, 6 Silber- und 1 Bronzemedaille am UBS-Kids-Cup für die Jugend des STV Herznach

Am Freitag, 2. Juni 2017 starteten 78 Kids und Jugendliche der Jugendabteilung des STV Herznach am UBS–Kids-Cup in Stein. Der STV Herznach darf sich über 8 Medaillen freuen.

Bei den Mädchen Jahrgang 2010 erreichte Anna Gross den ausgezeichneten 2. Rang. Alisha Bühler erreichte bei den Mädchen Jahrgang 2008 auch den tollen 2. Rang. Ebenfalls einen sehr guten Wettkampf zeigte Sophia de Paris im 5. Rang und Nina Plattner im 7. Rang. Bei den Mädchen Jahrgang 2007 reichte die Leistung von Sina Emmenegger ebenfalls zur silbernen Auszeichnung. Mit grossem Vorsprung gewann Lucia Acklin bei den Mädchen Jahrgang 2006. Beim Jahrgang 2004 verpasste Jara Schleiss das Podest knapp und wurde im 4. Rang klassiert. Ebenfalls einen sehr guten Wettkampf gelang Alessia Dinolfo, Jahrgang 2002. Sie erreichte den 5. Platz.

Auch die Jungs starteten sehr erfolgreich. Bei den Knaben Jahrgang 2010 erreichte Robin Bühler mit 532 Punkten den ausgezeichneten 2. Rang. Auch Dominik De Paris holte sich im dritten Rang die bronzene Auszeichnung. Das Podest knapp verpasst haben Jonas Bühler im 4., Justin Acklin im 5. und Nevio Deiss im 6. Rang. In dieser Kategorie starteten 24 Jungs! Ebenfalls einen erfolgreichen Jahrgang stellen die Knaben 2007. Im 4. Rang klassierte sich Noé Gross mit einem fantastischen Ballwurf, im 6. bzw. 7. Rang folgten Fabio Rubin und Jannis Körkel. Noel Bühler und Timo Deiss beendeten ihren Wettkampf auf dem 4. und 5. Rang in der Kat. Knaben Jahrgang 2006. Moritz Hacker, Jahrgang 2005, schaffte den Sprung aufs Podest und holte sich die silberne Auszeichnung. Ebenfalls eine silberne Medaille holte sich Curdin Acklin in der Kategorie Knaben 2004.

Zahlreiche Kids und Jugendliche haben weitere tolle Leistungen erbracht und konnten top Platzierungen im ersten Drittel der Rangliste erreichen. Am 19. August 2017 findet in Stein der Kantonalfinal statt. Einige unserer Teilnehme haben ausgezeichnete Chancen, an diesem Wettkampf nochmals ihr Können zeigen zu dürfen.

Wir gratulieren unserem erfolgreichen Nachwuchs des STV Herznach. Die Rangliste kann unter www.ubs-kids-cup.ch eingesehen werden.

Bea Zwahlen Schleiss, Leitern Kindersport J+S