Kantonalturnfest Muri 2017

Ausgezeichneter 11. Rang im 3-teiligen Vereinswettkampf für die Jugend des STV Herznach

Am Donnerstagmorgen, 15. Juni 2017, reisten 65 Jugendliche des STV Herznach ans Kantonalturnfest in Muri. Mit dem Postauto wurde die aufgeregten 1. bis 9. Klässler von Herznach nach Muri chauffiert. Bei hervorragendem Turnwetter durften die Jugendlichen ein unvergessliches Turnfest erleben. Im ersten Wettkampfteil starteten die grosse Mädchenriege mit ihrem Schulstufenbarrenprogramm, welches mit der sehr hohen Note von 9.50 belohnt wurde. Die Freude der Mädchen war unbeschreiblich. Sie wurden für ihren Einsatz in den Trainings belohnt. Gleichzeitig starteten die Jungs zum Unihockeyparcours und die kleinen Mädchen absolvierten einen Hindernislauf. Den Jungs gelang ihre Aufgabe gut, sie erreichten die gute Note 8.84. Im zweiten Wettkampfteil konnte im Ballwurf die sehr hohe Punktzahl von 9.33 erreicht werden. Gleichzeitig absolvierten 38 Jugendliche den Pendellauf. Dieser fand auf einer Wiese statt und das erschwerte die Aufgabe ungemein. Trotz eines Sturzes erreichten die Läufer die tolle Note 9.11. Im dritten Wettkampfteil überzeugte die Jugendlichen im Weitsprung. Die 28 gestarteten Weitspringer erzielte die Traumnote von 9.81. Der Stadionspeaker durfte einige der Teilnehmer mit Topleistungen ausrufen. Curdin Acklin, Jahrgang 2004, erreichte eine Weite von 5.15m. Auch Anja Boog, Jahrgang 2002, wuchs über sich hinaus und sprang sagenhafte 4.81m weit. Gleichzeitig fand der Spielfachtest statt. Auch hier reichte es zur ansprechenden Note von 8.56. Erstmals haben sich 9 Jugendliche im Drehwerfen versucht und bereits die hohe Note von 8.81 erreicht. Mit der Gesamtnote von 27.25 Punkten platzierte sich die Jugi Herznach im ausgezeichneten 11. Schlussrang in der 1. Stärkeklasse bei 56 startenden Vereinen. Die Jugend des STV Herznach ist nach dem TV Stein Jugend (2. Platz) der zweitbeste Verein aus dem Fricktal am diesjährigen Kantonalturnfest. Alle 65 Teilnehmer absolvierten 2 bis 3 Wettkampfteile. Die Jugendlichen haben ihr Bestes gegeben. Wir Leiter sind stolz auf die vielen tollen Resultate und Bestleistungen. Am 7. Juli 2017 findet der interne Jugendwettkampf auf der Sportanlage in Herznach statt. Wir freuen uns auf viele Besucher und Fans.

Bea Zwahlen Schleiss, Leiterin J+S STV Herznach