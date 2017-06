Jubiläumsreise des FTV Schafisheim

Am Auffahrts- Donnerstag punkt 5Uhr morgens reiste eine 27- köpfige Gruppe

des FTV aus Anlass seines 50- jährigen Bestehens mit dem Car Richtung Italien.

Unser Chauffeur, Markus Vögeli, steuerte uns sicher bis nach Jesolo, wo wir unser Hotel bezogen. Am Freitag fuhren wir per Bus und Schiff nach Venedig. Eine interessante Führung informierte uns über Geschichte und Kultur der faszinierenden Lagunenstadt. Tags darauf brachte uns ein Schiff zu den Inseln Murano und Burano, wo wir uns in einer Manufaktur die Technik der Glasbläserei anschauen konnten. Nachher deckten wir uns mit den verschiedensten Gegenständen und Schmuckstücken des berühmten Murano Glases ein.

Das Wetter spielte mit angenehmen Temperaturen und viel Sonne mit, so dass wir alle die lauen Abende mit Shoppen, Baden im Meer oder im hoteleigenen Pool sowie Gesprächen bei einem kühlen Aperol bis spät und noch später geniessen und ausklingen lassen konnten.

Entspannt und mit vielen tollen Eindrücken kamen wir am Sonntagabend zurück.

Ein grosses Dankeschön geht an alle, die zu dieser abwechslungsreichen Reise beigetragen haben.

B.Baumann