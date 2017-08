20 Jahre Steelband PanChitas

Am 9. Juni 1997 wurde die Steelband PanChitas auf dem Spielplatz Tannenweg in Solothurn gegründet. Von den 10 Gründungsmitgliedern sind immer noch 3 aktiv und begeistert dabei! Auf die vielen Aufs und Abs in früheren Jahren hat sich nun eine mehrheitlich beständige Truppe gebildet, welche sich mit Freude und Herzblut dem Steelpan widmet. Die Band besteht heute aus 15 Personen im Alter von 28 – 60 Jahren. Das Repertoire umfasst um die 26 Stücke und es wurde bewusst keine bestimmte Stilrichtung eingeschlagen, um ein breites Publikum anzusprechen. Unter dem Motto „El Mismo Sol – Rhythmen der Welt“ werden wir am Samstag, 23. September 2017 im Saalbau Bad in Derendingen eine Jubiläumsnacht feiern. Dazu werden auch Gäste wie das AOL (Akkordeon Orchester Lommiswil) und der Kinderchor KiLaLu ihren Beitrag leisten. Freuen Sie sich auf ein spannendes, abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Die Karibik-Bar mixt Ihnen feine Drinks und auch für den Hunger ist gesorgt. Schon ab 18.30 Uhr ist die Restauration in Betrieb und ab 19.30 Uhr eröffnen wir den musikalischen Abend. Tickets können ab 04.09.17 telefonisch unter 076 336 82 31 reserviert werden. Infos gibt es auch auf www.panchitas.ch