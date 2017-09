Jahresausflug

Montag 4. September 2017

Auch in diesem Jahr trafen sich über 20 Mitglieder des Gewerbevereins Fislisbach zum Jahresausflug. Pünktlich konnte mit dem Bus Richtung Windisch gestartet werden. Die Fachhochschule Nordwestschweiz lud zu einer Besichtigung des neuen Campus ein. Der Rundgang führte uns sogar bis auf die Dachterrasse der Gebäude. Die Gebäudeautomatik funktioniert einwandfrei. Dies konnte durch uns mit der Überlast des Personenlifts vor Ort geprüft werden. Nach der interessanten Führung machten wir uns auf den Weg zur PDAG (Psychiatrische Dienste Aargau AG). Da durften wir bei Ankunft den wohlverdienten Apéro geniessen. Die Vorstellung des Betriebes war detailliert gestaltet und vorgetragen und sehr informativ. Danach durften wir die hochmoderne Kinder- und Jugendabteilung besuchen. Allfällige Fragen wurden vor Ort kompetent beantwortet. Zum Vergleich wurden wir dann auch noch durch eine Abteilung im Hauptgebäude geführt. Vor allem Baulich sind da die Unterschiede frappant. Das feine Nachtessen durften wir im Restaurant des Betriebes geniessen. Der Abschluss dieses lehrreichen Ausflugs fand bei einem Schlummertrunk in der Lindenbar statt. Wir bedanken uns herzlich bei Christian Müller, Peterhans, Schibli & Co AG und Edi Näf für die Organisation dieses Anlasses.