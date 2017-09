Pünktlich an den letzten zwei Novemberweekends im Jahr finden im Casino Wohlen jeweils die Aufführungen der Chaostheatergruppe Wohlen statt. In diesem Jahr wäre ebenfalls ein Stück geplant gewesen, doch leider muss nun wegen Spieler- und Zeitmangel eine kreative Pause eingelegt werden. Der Verein bedauert dies natürlich sehr, doch in diesem Jahr sind einige der Spieler privat verhindert und der Mangel an männlichen Spielern ist jedes Jahr sowieso ein Thema. Die Entscheidung fiel dem Verein nicht leicht, doch möchten sie 100% abliefern können und das wäre in diesem Jahr schlichtweg nicht möglich bzw. mit viel Stress und Druck für die Spieler verbunden gewesen. Der Verein nimmt diese Pause als Chance Energie aufzutanken, um diese dann hoffentlich nächstes Jahr in die Aufführungen stecken zu können. Die Chaoten hoffen natürlich, dass die treuen Theaterfans nach dieser Pause an den zukünftigen Auftritten wieder zahlreich erscheinen werden. Auf diesem Weg ruft die Chaostheatergruppe die wohler Bevölkerung und die umliegenden Gemeinden auf, bei Interesse am Spielen oder Mithelfen sich zu melden, denn jeder ist willkommen. Es muss keine Erfahrung mitgebracht werden, es reicht Freude am Bühnenauftritt zu haben und vom Juni bis November etwas Zeit mitzubringen. Gerne darf man sich ab sofort an chaostheatergruppe@hotmail.com melden, um die Truppe unverbindlich kennen zu lernen oder direkt dem Verein beizutreten. (Generalversammlung ist jeweils am letzten Freitag im April.) Wir danken für das Verständnis und hoffen nächstes Jahr mit geballter Spielpower wieder im Casino die Bühne rocken zu können. www.chaostheatergruppe.ch