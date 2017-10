HelferInnenausflug des Quartiervereins Fahrweid

Am Samstag, 7. Oktober 2017 führte der Quartierverein Fahrweid das Helferessen durch, an dem über 40 Personen teilnahmen. Zu diesem Anlass wurden alle Helferinnen und Helfer eingeladen, die in den letzten 3 Jahren beim Quartierverein Fahrweid an den verschiedenen Aktivitäten und Festen (Rebblüetefäscht/Turnfest, usw.) in irgend einer Form mitgeholfen haben. Durch das schöne Wetter konnte um 14.00 Uhr der Apéro vor dem Restaurant Föhrewäldli serviert werden. Um 15.00 Uhr fuhren alle mit einem Bus zum Schweizer Radio und Fernsehen - SRF - in Zürich. Dort wurden wir sehr freundlich empfangen und die beiden kompetenten Führerinnen begleiteten die Gruppen durch die verschiedenen Studios des Schweizer Fernsehens. So konnte man einen interessanten Einblick in die Welt des Fernsehens bekommen und auch, wieviel Arbeit hinter den Beiträgen steckt, die wir uns täglich anschauen. Beeindruckend waren die unzähligen Scheinwerfer, die immer dafür sorgen, dass kein Schatten auf die geschminkten Gesichter fallen. Interessant war auch zu erfahren, dass das Fernsehen während eines Tages rund 6'000 Meldungen verarbeiten muss, bis die Tagesschauen ausgestrahlt werden können. Nach der Besichtigung ging's dann wieder ins Restaurant Föhrewäldli zurück, wo das sehr gut zubereitete und sehr gut mundende Nachtessen serviert wurde. Es gab immer genügend Zeit sich zu unterhalten und zu plaudern. So nach 24.00 Uhr verliessen auch die letzten Teilnehmer den Saal. Es war ein gelungener HelferInnenausflug und alle haben es genossen.